Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в ефірі 24 Каналу зазначив, що важливо оцінювати набір не в цифрах, а у відсотках. Наразі Росія проводить набір на 20% більше порівняно з попередніми призовами. Зазвичай план набору становив 130 тисяч, а зараз – 160 тисяч.

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"Це, передусім, свідчить про те, що російська армія вже не вперше стикається з проблемами у комплектуванні особового складу. Їй не вистачає людей, оскільки з одного боку – значні втрати, з іншого – на фронті ставляться наступальні завдання, які призводять до цих втрат", – сказав Давид Шарп.

Що свідчить про брак особового складу

Він додав, що важливим свідченням цих кадрових проблем є збільшення виплат контрактникам – як місячних, так і так званих підйомних. Щоб людина підписала контракт, їй виплачують велику для Росії суму. Той факт, що залучають найманців, зокрема з країн "третього світу", також свідчить про ці проблеми.

Частину строковиків "переконують" підписати контракти, і так вони потрапляють в Україну.

Тут зрозуміло – більше строковиків, більше контрактників в Україні. Крім того, вони все одно беруть участь у бойових діях так чи інакше, опосередковано. Як строковик, він навряд чи опиниться в Україні. Тобто, як контрактник – так, але якщо він ще строковик, то, ймовірно, ні,

– сказав Шарп.

Він додав, що лінію кордону, яка є також лінією фронту, тримають в основному строковики. Зокрема, український наступ у Курській області в значній мірі не був відбитий саме тими силами, які складалися здебільшого з солдатів строкової служби.

Крім того, строковики виконують безліч робіт, пов'язаних з війною. Вони можуть не перебувати на території України, але працюють на війну. Це обслуговування техніки, логістика, штабна робота. Тим самим, звільняючи якихось контрактників з тилових посад. Це один із кроків, спрямованих на збільшення чисельності Збройних сил Росії.