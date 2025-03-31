Об этом в понедельник, 31 марта, сообщили в Силах специальных операций ВСУ, передает 24 Канал. Кроме того, уничтожено нескольких противников в блиндаже.
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Россияне шли на штурм
Пока российская пропаганда распространяет очередной фейк о ССО, которые якобы "сбежали" из села Гуево Суджанского района, украинские военные продолжают свою операцию в Курской области.
Враги оказались перед местонахождением одной из групп полка "Рейнджер", когда шли штурмовать позиции украинских Сил обороны. Операторы ССО обошли российские войска со стороны и "вступили с ними в контакт", а также ликвидировали нескольких оккупантов в блиндаже.
ССО показали пленных с Курской области: смотрите видео
Во время огневого контакта операторы заставили еще двух военных противника сдаться в плен и сохранить жизнь. Работаем дальше!
– отметили защитники.
К слову, 27 марта в 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины сообщили о взятии в плен 20 российских военных на Торецком направлении. Один из оккупантов от имени собратьев заявил о желании вернуться домой в обмен на бойцов "Азова".