Об этом 27 марта сообщили в 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, передает 24 Канал. Другим россиянам повезло меньше – они до сих пор лежат в полях и посадках после неудачных штурмов.
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Бойцы "Азова" взяли в плен 20 россиян
Украинские военные обнародовали данные пленных на Торецком направлении россиян. В конце видео один из оккупантов от имени побратимов заявляет о желании вернуться домой в обмен на бойцов "Азова".
Добровольно сложить оружие – это единственный для россиян способ вернуться из Украины живыми и быть обмененными на украинских защитников,
– отметили в 12-й бригаде.
"Азов" показал 20 пленных россиян: смотрите видео
Напомним, 19 марта после почти 3 лет вражеского плена в Украину вернулись 6 воинов "Азова". В сверхтяжелых условиях неволи до сих пор остаются еще 842 военных 12-й бригады спецназначения.