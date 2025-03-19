В рамках обмена 19 марта 2025 года из плена вернулись 6 бойцов 12-й бригады "Азов". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение бригады.

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Они были в плену почти 3 года

В бригаде рассказали, что эти бойцы прошли битву за Мариуполь и испытания вражеского плена.

После почти трех лет неволи наши побратимы наконец возвращаются к своим родным и близким,

– говорится в сообщении.

Там также напомнили, что в это время 842 бойца 12-й бригады "Азов" НГУ до сих пор остаются в российском плену и находятся в сверхтяжелых условиях.

В бригаде выразили надежду, что ответственные службы ежедневно делают все возможное для возвращения всех азовцев домой.

В то же время 12-я бригада "Азов" ежедневно воюет ради них на поле боя.

Вернулись 6 бойцов "Азова" / Фото "Азов"