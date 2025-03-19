У рамках обміну 19 березня 2025 року з полону повернулися 6 бійців 12 бригади "Азов". Про це пише 24 Канал із посиланням на допис бригади.

Дивіться також Вижив після теракту: Орест Козацький розповів, що його друга "Маліка" звільнили з полону

Вони були в полоні майже 3 роки

У бригаді розповіли, що ці бійці пройшли битву за Маріуполь і випробування ворожого полону.

Після майже трьох років неволі наші побратими нарешті повертаються до своїх рідних і близьких,

– мовиться в повідомленні.

Там також нагадали, що у цей час 842 бійці 12 бригади "Азов" НГУ досі залишаються у російському полоні і перебувають у надважких умовах.

У бригаді висловили сподівання, що відповідальні служби щодня роблять все можливе для повернення всіх азовців додому.

Натомість 12 бригада "Азов" щодня воює заради них на полі бою.

Повернулись 6 бійців "Азову" / Фото "Азов"