Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Що сказав Зеленський про ЗСУ на Бєлгородщині

Президент розповів, що слухав доповідь головкома Олександра Сирського. Вона стосувалася фронту, присутності ЗСУ на Курщині та у Бєлгородській області.

Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, – максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону, також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога,

– повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що завдяки хоробрості та стійкості наших воїнів на Курщині та й загалом завдяки усій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту – зокрема на Донеччині.

"Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант. Я вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує цей результат, завдає втрат окупанту й захищає наші українські позиції", – сказав лідер держави.

За словами Зеленського, активні дії у Бєлгородській області цими днями проводив 225-й штурмовий полк.

Росія має відповісти за злочини

Президент додав, що Україна вживе всіх заходів у відповідь на продовження жорстоких російських ударів. Про це говорять із партнерами.

"Ми працюємо на всіх рівнях. Росія повинна відповідати за цю війну. І це буде – у будь-якій доступній формі", – наголосив Зеленський.

Він додав, що скоро будуть новини про оборонні пакети.