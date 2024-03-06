Ранее сообщалось, что в Варшаве началась масштабная забастовка польских фермеров. Они применяли сирены, файеры, в частности, в городе раздавались взрывы петард.
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В результате столкновений есть раненые
Полиция Варшавы сообщила, что во время большого протеста фермеров в Варшаве произошли столкновения под зданием польского парламента.
Правоохранители сообщили, что часть митингующих пыталась пройти сквозь барьеры, которые загораживали помещение Сейма Польши, однако полиция помешала им это сделать.
Сообщается, из-за физической агрессии части митингующих правоохранители вынуждены были применить меры принуждения к людям, которых просили вести себя в соответствии с законом.
В то же время они заявили, что являются нейтральными в этой ситуации.
Полиция не является стороной в текущем споре, из-за которого происходят протесты,
– добавили правоохранители.
Корреспонденты hromadske обнародовали кадры с места событий.
В Варшаве во время протеста между полицией и митингующими возникли столкновения: смотрите видео
Что известно о пострадавших
Полиция также сообщила, что в правоохранителей бросали брусчаткой. Ряд полицейских в результате этого были ранены.
Более того, правоохранители задержали несколько десятков человек.
По данным RMF FM, каждые несколько минут из громкоговорителей можно услышать призывы полиции к фермерам разойтись. Но протестующие заявили, что пока не намерены прекращать акцию протеста.
Какая сейчас информация о протесте известна: основное
- Организаторы анонсировали участие более 100 тысяч человек со всей Польши. Фермеры собрались у здания правительства и пешим ходом движутся к Сейму.
- Требования аграриев остаются неизменными. Они недовольны европейским "зеленым курсом". В то же время фермеры требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из стран вне ЕС, прежде всего из Украины.
- В Варшаве проводят усиленные меры безопасности. Правоохранители вместе с собаками осматривают остановки общественного транспорта, канализационные решетки, а также мусорные баки.
- Во время акции протеста фермеры демонстрировали плакаты с антиукраинскими лозунгами. Можно было заметить фразы "Конец украинизации Польши", "Мы помним Волынь" и другие.