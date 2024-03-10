Про це в етері телемарафону заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Однією з причин є одностороння заборона імпорту українського збіжжя, яку впровадила Варшава, передає 24 Канал.

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Домбровскіс зазначив, що ситуація із протестами на українсько-польському кордоні викликає купу питань. Представник Єврокомісії зазначив, що Польща вже заборонила в односторонньому порядку імпорт українського збіжжя у саму країну, тому інші причини наразі незрозумілі.

Тож виникає питання, а чому вони протестують проти зерна з України, якщо воно й так під забороною? Теоретично, навіть якби я збирався погодитися з вимогами протестувальників, то що мені роботи? Забороняти те, що вже й так заборонено?

– зауважив віцепрезидент Єврокомісії.

Посадовець наголосив, що можна дискутувати щодо законності цієї заборони, яку впровадили поляки. Він запевнив, що активно долучені до дискусій як з українською, так і з польською владою, зокрема, Домбровскіс мав розмову з відповідними польськими міністрами щодо блокування кордону.

"Дорогою з Києва я буду у Варшаві й використаю цю нагоду, аби порушити й вирішити цю тему. Ми вже запропонували подовження угоди щодо лібералізації торгівлі до червня 2025 року, включили додаткові гарантії щодо таких чутливих сільськогосподарських продуктів як птиця та цукор", – пояснив він.

Віцепрезидент також підкреслив, що Єврокомісія вжила також й інші заходи, зокрема, дала можливість реагувати у разі порушень норм в одній або кількох державах членах ЄС. Тому, на думку посадовця, у певному сенсі ці речі мають заспокоїти фермерів у Польщі.

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