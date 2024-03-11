Пошук альтернатив для перевізників

Віцепремʼєр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю повідомив, що Україна працює над тим, аби альтернативних маршрутів для перевезень було більше.

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Олександр Кубраков Віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Ми робимо все, щоб альтернатив було більше. Сподіваюся, що з Угорщиною ми незабаром відкриємо додатковий новий пункт пропуску, а існуючий – “Лужанка” переформатуємо під пропуск порожніх вантажівок, тим самим збільшимо його пропускну здатність.

Додатково віцепремʼєр повідомив, що наприкінці березня відкриється додатковий спільний пункт пропуску України з Молдовою, а незабаром і з Румунією.

Останні місяці він був на ремонті, до того – там був повний занепад. З Румунією у цьому році теж очікуємо відкриття нового пункту пропуску. З Польщею, до речі, теж. Проєкт, який почали будувати декілька років тому, завершимо цього року. Ми не зупиняємось, додаємо нові і розширюємо існуючі,

– розповів Кубраков.

Як ще хочуть розвантажити кордон з Польщею

Кубраков також повідомив, що через певний час розпочнуться перші контейнерні перевезення по Дунаю з портів Ізмаїла та Рені. Таким чином, це додатково дозволить Україні розвантажити кордон з Польщею завдяки використанню глибоководних портів.

Ну і плюс Одеса, глибоководні порти. Ми очікуємо, що перші контейнерні судна підуть з Одеси і в Одесу найближчі місяці. Це теж все зменшить навантаження на пункти пропуску,

– сказав віцепрем'єр з відновлення.

Зараз частина контейнерних перевезень здійснюється через порти Польщі, сказав Олександр Кубраков. Далі ж вантажівками контейнери потрапляють в Україну.

Зауважте! Якщо Україна повернеться до контейнерних перевезень з портів Великої Одеси, то частину трафіку таки вдасться зняти.