У Польщі повідомили, що 13 березня о 10:00 за варшавським часом розпочались акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець". Саме на цей час там і анонсували повторне блокування цього КПП.

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Пасажирський транспорт рухається

Блокування "Корчової – Краківця" передбачає:

️блокування автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Польщі та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 кілометра до пункту пропуску;

️⁠блокування автомагістралі А4 на відстані до 500 метрів до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).

Водночас рух пасажирського транспорту в обидва боки здійснюється безперешкодно.

Україна шукає альтернативу