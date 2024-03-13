Уже 749 дней Украина противостоит России в полномасштабном вторжении. Информацию о ключевых событиях 13 марта, текущую обстановку на фронте, а также об убытках, нанесенные врагу, и разрушения от обстрелов – читайте в материале 24 Канала.

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06:56, 13 марта За прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение Враг нанес 10 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, склада боеприпасов и 2 средствам ПВО противника. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность. В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 26 атак врага. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. Здесь враг, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

06:34, 13 марта Несколько беспилотников атаковали нефтезавод в Рязанской области Как говорят очевидцы, в Рязани нефтезавод попал под атаку дронами. В результате этого вспыхнул пожар. В небо поднимается густой дым. Местные жители говорят, что по этому заводу ударили тремя беспилотниками.

06:29, 13 марта В нескольких областях России заявили об атаке дронами Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области якобы налетели дроны ночью атаковали украинские дроны. Там работала российская ПВО. Местные власти традиционно заявили, что все сбили.