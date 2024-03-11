Об этом свидетельствуют оценки разведок стран НАТО и источники издания. Также там рассказали о намерениях и мощности в оборонной сфере союзников Украины.
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"США и Европа совокупно способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов ежегодно для отправки в Украину", – говорится в статье.
Американские военные поставили цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года, это все равно меньше половины ежемесячного производства России. Но даже эта цифра сейчас недостижима из-за проблем с финансированием в Конгрессе.
Представитель НАТО сообщил, что в России заводы по производству снарядов работают в круглосуточном режиме. В российской оборонной сфере сейчас работают около 3,5 миллиона человек по сравнению с 2 – 2,5 миллиона до начала полномасштабной войны.
Кроме того, страна-агрессор импортирует боеприпасы, в частности из Ирана. который в прошлом году предоставил Москве 300 тысяч артиллерийских снарядов, а Северная Корея – не менее 6 700 контейнеров с миллионами снарядов.
Украине нужны боеприпасы
- Российские войска атакуют по всей линии фронта. Сейчас они преобладают ВСУ в количестве боеприпасов и бьют неприцельно. Несмотря на это наши защитники пытаются отражать атаки.
- Президент Чехии Петр Павел инициировал передачу Украине 800 тысяч снарядов. Для этого наши союзники собрали около 1.5 миллиарда долларов.
- К этой инициативе присоединились другие государства, в частности Норвегия, которая передала 153 миллиона долларов.
- Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила боеприпасы. Заявление прозвучало на фоне внутриполитической ситуации в США, из-за которой Конгресс до сих пор не принял пакет помощи нашей стране.