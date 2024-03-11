Про це свідчать оцінки розвідок країн НАТО й джерела видання. Також там розповіли про наміри і потужності в оборонній сфері союзників України.

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"США та Європа сукупно здатні виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для відправки в Україну", – ідеться у статті.

Американські військові поставили за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, це все одно менше ніж половина щомісячного виробництва Росії. Але навіть ця цифра зараз недосяжна через проблеми з фінансуванням у Конгресі.

Увага. Росіяни наразі випускають на полі бою 10 тисяч снарядів, а Україна тільки 2 тисячі.

Представник НАТО повідомив, що у Росії заводи з виробництва снарядів працюють у цілодобовому режимі. В російській оборонній сферінаразі працюють близько 3,5 мільйона людей у порівнянні з 2 – 2,5 мільйона до початку повномасштабної війни.

Крім того, країна-агресор імпортує боєприпаси, зокрема з Ірану. який торік надав Москві 300 тисяч артилерійських снарядів, а Північна Корея – щонайменше 6 700 контейнерів з мільйонами снарядів.

Україні потрібні боєприпаси