Також російська армія продовжує втрачати десятки одиниць техніки. Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вже зазнали колосальних втрат.

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Актуальна статистика втрат

За понад 2 роки повномасштабної війни російська армія втратила:

особового складу – близько 428 420 (+580) осіб,

танків – 6 758 (+1),

бойових броньованих машин – 12 949 (+11),

артилерійських систем – 10580 (+15),

РСЗВ – 1017 (+0),

засоби ППО – 717 (+0),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34),

крилаті ракети – 1920 (+0),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13993 (+34),

спеціальна техніка – 1711 (+3).



Втрати ворога станом на 15 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони також завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

У НАТО озвучили втрати Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за понад 2 роки повномасштабної війни Росія втратила понад 350 тисяч військових. Мовиться не лише про вбитих, а й поранених окупантів.

Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки. На суші війна Путіна вже коштувала Росії понад 350 тисяч військових втрат,

– заявив Столтенбер.

Генсек Альянсу також додав, що Росія втрачає техніку, зокрема українські безпілотники змогли потопити значну частину російського флоту. Лише від початку 2024 року українські спецпризначенці потопили 3 російські кораблі: великий десантний корабель "Цезар Куніков", ракетний катер "Івановєц" та патрульний катер "Сергій Котов".

Очільник НАТО каже, що успішна морська операція свідчить про компетентність українських Збройних сил та зброї, яку передають члени Альянсу.

Також у лютому 2024 року українські захисники влаштували справжній "літакопад" для російської авіації. Влучною роботою Повітряні сили "приземлили" 15 літаків, серед яких винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та літак-розвідувальник А-50.