За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Также в ночь на 16 марта Силы обороны Украины уничтожили 2 из 2 ударных дронов типа "Шахед". Это произошло в Харьковськой области.