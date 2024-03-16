За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Как изменилась ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

ВСУ отбили атаки врага в Синьковке: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши воины отбили 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Роздоловка в Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне атаковали позиции в районе Белогоровки: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

Враг пытался штурмовать позиции возле Андреевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Первомайское.

Украинские защитники отбили наступление врага возле Бердичева: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ сдерживают врага в Красногоровке: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского в Донецкой области и Работино Запорожской области.

Россияне атаковали в районе Старомайорского: смотрите на карте

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток, осуществлено 3 безуспешных штурма позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Какой фронт на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Также в ночь на 16 марта Силы обороны Украины уничтожили 2 из 2 ударных дронов типа "Шахед". Это произошло в Харьковськой области.