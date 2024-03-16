За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Как изменилась ситуация на Востоке Украины

ВСУ отбили атаки врага в Синьковке: смотрите на карте

Россияне атаковали позиции в районе Белогоровки: смотрите на карте

Враг пытался штурмовать позиции возле Андреевки: смотрите на карте

Украинские защитники отбили наступление врага возле Бердичева: смотрите на карте

ВСУ сдерживают врага в Красногоровке: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Россияне атаковали в районе Старомайорского: смотрите на карте

Какой фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Также в ночь на 16 марта Силы обороны Украины уничтожили 2 из 2 ударных дронов типа "Шахед". Это произошло в Харьковськой области.