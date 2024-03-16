Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Як змінилася ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

ЗСУ відбили атаки ворога в Синьківці: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни і Роздолівка на Донеччині, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни атакували позиції в районі Білогорівки: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Ворог намагався штурмувати позиції біля Андріївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

Українські захисники відбили наступ ворога біля Бердичів: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ стримують ворога у Красногорівці: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

Росіяни атакували в районі Старомайорського: дивіться на карті

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 безуспішних штурми позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Який фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також у ніч на 16 березня Сили оборони України знищили 2 з 2 ударних дронів типу "Шахед". Це відбулося на Харківщині.