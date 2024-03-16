Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Як змінилася ситуація на Сході України

ЗСУ відбили атаки ворога в Синьківці: дивіться на карті

Росіяни атакували позиції в районі Білогорівки: дивіться на карті

Ворог намагався штурмувати позиції біля Андріївки: дивіться на карті

Українські захисники відбили наступ ворога біля Бердичів: дивіться на карті

ЗСУ стримують ворога у Красногорівці: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Росіяни атакували в районі Старомайорського: дивіться на карті

Який фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також у ніч на 16 березня Сили оборони України знищили 2 з 2 ударних дронів типу "Шахед". Це відбулося на Харківщині.