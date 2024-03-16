С начала полномасштабного вторжения количество ликвидированных оккупантов достигло 429 580 человек. Колоссальными темпами враг теряет и технику.
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Актуальная статистика потерь
За более чем 2 года полномасштабной войны российская армия потеряла:
- личного состава – около 429 580 (+1 160) человек,
- танков – 6 779 (+21),
- боевых бронированных машин – 12 973 (+24),
- артиллерийских систем – 10 606 (+26),
- РСЗО – 1 017 (+0),
- средств ПВО – 719 (+2),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 268 (+14),
- крылатых ракет – 1 922 (+2),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 024 (+31),
- специальной техники – 1 712 (+1).
Потери врага по состоянию на 16 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки авиация Сил обороны также нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Оккупанты имеют огромные потери на фронте
- Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "КАБУЛ 9" уничтожило российский комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Эту систему наши спецназовцы смогли ликвидировать на Запорожском направлении.
- Также военные 47 отдельной механизированной бригады ликвидировали 35 российских десантников. Кроме того, наши защитники смогли ликвидировать три вражеских БТР.
- Кроме того, оккупанты жаловались, что на временно оккупированной территории Луганской области атаковали военный полигон в районе села Трехизбенка. Россияне утверждают, что в результате атаки погибли по меньшей мере 10 военнослужащих.
- Силы специальных операций ВСУ при ведении разведки на Запорожском направлении смогли обнаружить мобильный комплекс оперативно-тактического уровня оккупантов – РЭБ "Палантин". В конце концов, в результате огневого поражения вражеская цель была уничтожена.
- Один из снайперов Сил спецопераций ВСУ также сбил вражеский БПЛА типа ZALA. Этот беспилотник стал трофеем наших защитников и должен пойти на дальнейшее изучение его характеристик соответствующими специалистами в Украине.