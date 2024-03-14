Соответствующее видео спецназовцы опцбликувалы в телеграмме. Отмечают, что спецподразделение "КАБУЛ 9" продолжает выявлять и уничтожать российских оккупантов в Запорожской области.

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Разведчики обнаружили и сожгли два грузовых автомобиля и внедорожник российских врагов, а также российский комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

"Продолжаем борьбу за территориальную целостность и независимость Украины!", – отметили разведчики.

Спецназовцы уничтожили российский "Муром-М": видео

Ранее спецподразделение ГУР "КАБУЛ 9" на Запорожском направлении успешно поразило два грузовых автомобиля и багги оккупантов, а также стартовые позиции FPV-дронов россиян, где находились вражеские операторы.

К слову, в течение суток защитники врагу нанесли значительные потери. В течение суток Силы обороны уничтожили 970 российских воинов и около ста единиц техники. С начала войны потери российской армии достигли 427 840 оккупантов.