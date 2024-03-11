Этот комплекс удалось "поджечь" с помощью наших реактивных систем залпового огня HIMARS. Военные также поделились горячими кадрами с уничтожением российского "Палантина".

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ССО уничтожили российский комплекс "Палантин"

В Силах специальных операций отметили, что во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы разведывательных беспилотных авиационных комплексов 3 отдельного полка обнаружили мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин".

Комплекс вел радиоэлектронную разведку, подавлял имеющиеся системы связи Сил обороны на этом направлении,

– рассказали военные.

В конце концов операторы ССО сопровождали цель и предоставили необходимую информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения.

"В результате огневого поражения вражеская цель уничтожена", – отметили в ССО.

ССО уничтожили российский комплекс РЭБ "Палантин" на Запорожском направлении / Видео ССО ВСУ

Что известно о российском комплексе РЭБ "Палантин" "Палантин" – мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня. Комплекс ведет радиоэлектронную разведку, подавляет имеющиеся и перспективные системы связи противника, основанной на современной программно-определяемой платформе.

РЭБ "Палантин" позволяет "ослепить" противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, и создавать помехи для сотовой и транкинговой связи.

"Палантин" при необходимости может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение оккупантов в 2019.

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