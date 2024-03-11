Цей комплекс вдалося "підпалити" за допомогою наших реактивних систем залпового вогню HIMARS. Військові також поділилися гарячими кадрами зі знищенням російського "Палантина".
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ССО знищили російський комплекс "Палантин"
У Силах спеціальних операцій наголосили, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 3 окремого полку виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин".
Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував наявні системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку,
– розповіли військові.
Зрештою оператори ССО супроводжували ціль та надали необхідну інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.
"Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено", – зазначили у ССО.
ССО знищили російський комплекс РЕБ "Палантин" на Запорізькому напрямку / Відео ССО ЗСУ
Що відомо про російський комплекс РЕБ "Палантин"
- "Палантин" – мобільний комплекс радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, придушує наявні та перспективні системи зв'язку супротивника, заснованої на сучасній програмно-визначуваній платформі.
- РЕБ "Палантин" дозволяє "осліпити" противника в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку.
- "Палантин" за потреби може об'єднати різні комплекси РЕБ та радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння окупантів у 2019.
Раніше військові знищили командно-спостережні пункти ворога
- Сили спеціальних операцій 15 лютого виклали у мережу відео, де бойова група військових не лише знищила, а й зачистила спостережні пости російських загарбників. Цю роботу наші захисники виконали на Південному напрямку.
- Спочатку військові ССО завдали вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрона, оснащеного системою скиду. А вже після цього бійці Сил спеціальних операцій висунулися, щоб влаштувати зачистку спостережних пунктів загарбників.
- Також нашим захисникам вдалося захопити трофейну зброю та спецтехніку окупантів. Все це тепер служитиме на благо військових та вражатиме росіян на фронті.