Цей комплекс вдалося "підпалити" за допомогою наших реактивних систем залпового вогню HIMARS. Військові також поділилися гарячими кадрами зі знищенням російського "Палантина".

До теми Трофей уже вивчають фахівці: снайпер ССО збив безпілотник окупантів

ССО знищили російський комплекс "Палантин"

У Силах спеціальних операцій наголосили, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 3 окремого полку виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин".

Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував наявні системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку,

– розповіли військові.

Зрештою оператори ССО супроводжували ціль та надали необхідну інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

"Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено", – зазначили у ССО.

ССО знищили російський комплекс РЕБ "Палантин" на Запорізькому напрямку / Відео ССО ЗСУ

Що відомо про російський комплекс РЕБ "Палантин" "Палантин" – мобільний комплекс радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, придушує наявні та перспективні системи зв'язку супротивника, заснованої на сучасній програмно-визначуваній платформі.

РЕБ "Палантин" дозволяє "осліпити" противника в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку.

"Палантин" за потреби може об'єднати різні комплекси РЕБ та радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння окупантів у 2019.

Раніше військові знищили командно-спостережні пункти ворога