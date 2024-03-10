Український снайпер влучним пострілом збив розвідувальний російський дрон. Про це повідомили в Силах Спеціальних Операцій ЗСУ в неділю, 10 березня.

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Ліквідували російський ворожий дрон

Відомо, що на одному з операційних напрямків оператори ССО виявили в повітрі БпЛА росіян. Там зазначили, що ворожий безпілотник здійснював розвідку місцевості.



Український снайпер збив дрон окупантів / Фото ССО ЗСУ

БпЛА став трофеєм для наших військових.



Російський дрон був збитий снайпером ССО / Фото ССО ЗСУ

Снайпер – підтвердив свою кваліфікацію. БпЛА став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями,

– йдеться в повідомленні.



Дрон окупантів ZALA був збитий снайпером ССО / Фото ССО ЗСУ

Сили спецоперацій знищили комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2" росіян: що відомо

Військові ССО провели успішну ліквідацію російського комплексу "Тірада-2". Він призначений для придушення супутникового зв'язку.

Цьогоріч на початку січня стало відомо, що під час спецоперації на Донецькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2".

Цей комплекс був розроблений для нейтралізації супутникового зв'язку. Його активність була зафіксована на окупованих територіях з 2019 року.

Так, завдяки розвідданим, українські військові встановили точні координати комплексу. Вогневе ураження було завдано ракетним підрозділом Сил оборони, що призвело до повного знищення системи.