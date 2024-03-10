Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ. Дмитро Плетенчук розповів, що російських кораблів уже шосту добу немає в Чорному морі, передає 24 Канал.

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"Залишаються не такі цінні й не такі корисні зараз для них активи"

Вони звели цю кількість до мінімуму (кораблів у портах окупованого Криму – 24 Канал). Там перебувають здебільшого ті одиниці, яким не знайшлося місця у пунктах базування Новоросійськ, Сочі, Туапсе,

— зауважив речник ВМС.

Дмитро Плетенчук додав, у Криму агресор ще залишає малий ракетний корабель "Циклон". Цікаво, що вже 6 добу ворожі кораблі не присутні в Чорному морі.

"Це корабель, який має бути носієм крилатих ракет, проте його використовують для прикриття протиповітряної оборони. До речі, це той корабель, який жодного разу ракети запустити й не зміг… Там (в окупованому Криму, – 24 Канал) залишаються не такі цінні та не такі корисні зараз для них активи", – підкреслив Плетенчук.

До речі, наразі окупанти наразі ремонтують 15 своїх пошкоджених кораблів.

Вони вимушені ремонтувати їх у Криму на відповідних заводах. Звісно, розуміють небезпеку, проте не мають особливого вибору,

– зазначив речник.

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