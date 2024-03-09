Про це заявив речник ВМС ЗСУ. Дмитро Плетенчук наголосив, можна говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі.

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"У цій справі ініціатива багато важить"

Спікер зауважив, сьогодні досить складно прогнозувати, що нас очікує в поточному році. Адже не слід списувати з рахунків наявний корабельний склад російського Чорноморського флоту. Агресор адаптується до нових викликів й реагує на них.

Відповідно нові операції з знищення ворожого флоту нам доводиться планувати більш детально та злагоджено,

– зауважив Плетенчук.

Водночас наголосив, що сьогодні Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі.

Загалом можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки з'являється можливість нав'язувати свої умови ведення бойових дій,

– підкреслив речник.

Додав, що станом на зараз у нас це виходить, однак, потрібно працювати надалі. Адже, за словами командувача ВМС ЗСУ, кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю.

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Плетенчук сказав, що саме змінило ситуацію