Російський чорноморський флот продовжує зазнавати втрат у війні проти України. Уночі 5 березня перелік втрат російського флоту поповнив корвет "Сергій Котов".

Знищення цього судна відбулося з другої спроби, раніше він вже зазнавав пошкоджень, але залишився на плаву. Тепер же корвет знищено остаточно. Найцікавіше те, що це трапилося в районі Керченської протоки, що свідчить про те, що українські морські дрони можуть дістати ворожі кораблі на великих відстанях.

"Сергій Котов" був одним із найновіших патрульних корветів проєкту 22160, який росіяни збудували на суднобудівному заводі "Залив" у тимчасово окупованому Криму. Тобто навіть факт будівництва був незаконним. Як результат, патрульний корвет, як у перспективі й інші незаконні проєкти Москви в Криму, знищено.

Російські військкори ще до офіційного повідомлення Головного управління розвідки Міноборони уже почали визнавати втрату судна й обурюватися – як Україна може завдавати таких втрат? Вочевидь, російські військкори досі недооцінюють можливості країни, яка не тільки вистояла під час наступу військ з різних напрямків, але і нищить ворожий флот та авіацію. Та флот це особливо болюча тема для росіян, адже Україна не має флоту як такого і в той самий час щомісяця нищить як мінімум 1 російський корабель.

Що відомо про патрульний корвет "Сергій Котов", який уночі 5 березня втратили росіяни, його можливості та знищення з другої спроби – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу По кораблю щомісяця і навіть більше: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

Як ГУР МО знищило корвет "Сергій Котов"

Уночі 5 березня у тимчасово окупованій Керчі мешканці чули вибухи. Окупанти одразу ж заявили про нібито роботу ППО і перекрили Кримський міст. До слова, тепер вони часто так роблять, побоюючись удару саме туди.

Уже уранці стало відомо, що російська ППО "відпрацювала" добре, адже спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою морських дронів Magura V5 атакував патрульний корвет "Сергій Котов" у районі Керченської протоки.

Поки у росіян "потєрь нєт" ГУР МО відзвітувало про ураження корабля, унаслідок якого пошкоджені корма, лівий та правий борти. Ймовірно, корабель не затонув, однак за оцінками експертів, він отримав настільки суттєві пошкодження, що ремонту уже не підлягає.

Знищення "Сергія Котова": дивіться відео

У ГУР МО відзначили, що операція відбулася у співпраці з Військово-морськими силами України та за підтримки Міністерства цифрової трансформації.

Доля екіпажу корабля невідома. У ГУР МО кажуть, що є загиблі та поранені, однак конкретні цифри поки невідомі. Крім того, невідома й доля капітана корабля Дмітрія Калугіна – уродженця Калінінграда, який зараз з родиною живе в окупованому Криму.

"Сергій Котов" зіграв у морський бій

Патрульний корвет "Сергій Котов" був спущений на воду у 2021 році, але до складу чорноморського флоту країни-терористки був включений лише у липні 2022 року – тобто під час повномасштабного вторгнення.

У вересні 2023 року патрульний корвет уже зазнавав пошкоджень, проте росіяни змогли відремонтувати судно і повернути його в стрій. З другої спроби Україні вдалося знищити корабель.

Сили оборони України не вперше атакують цей корабель – у вересні минулого року під час атаки на кораблі російського флоту "Сергій Котов" вже отримував значні пошкодження,

– відзначили у ВМС.

Російський корвет буквально зіграв у морський бій – спершу поранили, потім вбили.



Патрульний корвет "Сергій Котов" / Фото росЗМІ

Найновіший зі знищених: характеристики корабля

Існував "Сергій Котов" не так уже і довго – у 2021 році його спустили на воду, назвавши на честь радянського контрадмірала, а у 2024 році, ймовірно, він уже на шляху до дна. У складі чорноморського флоту цей патрульний корвет був півтора року.

Водотоннажність корвета – 1 300 тонн;

Довжина – 94 метри;

Ширина – 14 метрів;

Осадка – 3,4 метра;

Швидкість – 30 вузлів (55 кілометрів на годину);

Дальність плавання – 9 650 кілометрів;

Екіпаж – до 80 осіб;

Двигуни – 2 дизельні з сумарною потужністю 34 000 кінських сил.



Як "Сергія Котова" на воду спускали / Фото росЗМІ

На відміну від інших патрульних корветів, як-от "Васілій Биков", це судно було оснащене новим озброєнням:

артилерійська установка АК-176МА калібром 76 міліметрів;

багатоканальний зенітно-ракетний комплекс "Штиль-1";

ЗРК ближньої дії ЗМ-47;

2 малогабаритні протидиверсійні гранатометні комплекси з дистанційним управлінням ДП-65;

також було можливим розміщення гелікоптера Ка-27 та його модифікації Ка-29.

Цікаво! Вартість цього корабля орієнтовно становить 65 мільйонів доларів.

Удар по ППО росіян: що означає знищення корвета

ГУР МО також опублікувало перехоплені розмови росіян про ураження патрульного корвета "Сергій Котов". Судно є частиною протиповітряної оборони окупантів у Криму, про що у розмові відзначив командир 184 бригади кораблів охорони водного району.

За словами командира, протягом 40 хвилин екіпаж намагався відбиватися від морських дронів. Він стверджує, що їх було 5. У підсумку корабель було уражено, при тому, що в той момент на ньому було чимало озброєння, включно з гелікоптером Ка-29. Ймовірно, він теж знищений. Таких у росіян на озброєнні 27 одиниць.

Перехоплення ГУР МО: дивіться відео

Росіяни робили чималі ставки на цей корабель, оскільки планували оснастити його додатковими новими зенітно-ракетними комплексами, і "Сергій Котов" мав би посилити протиповітряну оборону росіян в тимчасово окупованому Криму. Причиною цього є те, що російська ППО на півострові постійно зазнає втрат, зокрема через знищення ЗРК С-400, а ударів з боку України стає все більше.

Тому знищення "Сергія Котова" – ще один удар по ППО росіян. А якщо врахувати те, що зоною відповідальності патрульного корвета був район Керченської протоки, то екіпаж також би мав відповідати за захист Кримського мосту. Тепер окупантам частіше доведеться його перекривати.

Відповідь за Зміїний

За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, патрульний корвет "Сергій Котов" брав участь у штурмі острова Зміїного 24 лютого 2022 року, разом із крейсером "Москва".

Флагман чорноморського флоту вже майже 2 роки є підводним крейсером, і тепер він дочекався на корвет "Сергій Котов".

Україна вже знищила майже 3 десятки російських кораблів, при тому, що власного флоту наша держава не має. І це унікальний у світовій історії випадок. Однак ми змогли перетворити російський флот на флотилію без флагмана і постійного місця базування, бо ворог боїться нових атак. І навіть це не допомагає, адже щонайменше по одному кораблю на місяць росіяни втрачають безповоротно.

Ішов третій місяць 2024 року. Росіяни вже втратили ракетний катер "Івановєц", великий десантний корабель "Цезар Куніков" і тепер ще патрульний корвет "Сергій Котов". Але далі буде більше.