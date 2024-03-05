Российский черноморский флот продолжает нести потери в войне против Украины. Ночью 5 марта перечень потерь российского флота пополнил корвет "Сергей Котов".

Уничтожение этого судна произошло со второй попытки, ранее он уже получал повреждения, но остался на плаву. Теперь же корвет уничтожен окончательно. Самое интересное то, что это случилось в районе Керченского пролива, что свидетельствует о том, что украинские морские дроны могут достать вражеские корабли на больших расстояниях.

"Сергей Котов" был одним из новейших патрульных корветов проекта 22160, который россияне построили на судостроительном заводе "Залив" во временно оккупированном Крыму. То есть даже факт строительства был незаконным. Как результат, патрульный корвет, как в перспективе и другие незаконные проекты Москвы в Крыму, уничтожен.

Российские военные еще до официального сообщения Главного управления разведки Минобороны уже начали признавать потерю судна и возмущаться – как Украина может наносить такие потери? Очевидно, российские военные до сих пор недооценивают возможности страны, которая не только выстояла во время наступления войск с разных направлений, но и уничтожает вражеский флот и авиацию. Но флот это особенно болезненная тема для россиян, ведь Украина не имеет флота как такового и в то же время каждый месяц уничтожает как минимум 1 российский корабль.

Что известно о патрульном корвете "Сергей Котов", который ночью 5 марта потеряли россияне, его возможностях и уничтожении со второй попытки – читайте в материале 24 Канала.

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Как ГУР МО уничтожило корвет "Сергей Котов"

Ночью 5 марта во временно оккупированной Керчи жители слышали взрывы. Оккупанты сразу же заявили о якобы работе ПВО и перекрыли Крымский мост. К слову, теперь они часто так делают, опасаясь удара именно туда.

Уже утром стало известно, что российская ПВО "отработала" хорошо, ведь спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью морских дронов Magura V5 атаковал патрульный корвет "Сергей Котов" в районе Керченского пролива.

Пока у россиян "потерь нет" ГУР МО отчиталось о поражении корабля, в результате которого повреждены корма, левый и правый борта. Вероятно, корабль не затонул, однако по оценкам экспертов, он получил настолько существенные повреждения, что ремонту уже не подлежит.

Уничтожение "Сергея Котова": смотрите видео

В ГУР МО отметили, что операция прошла в сотрудничестве с Военно-морскими силами Украины и при поддержке Министерства цифровой трансформации.

Судьба экипажа корабля неизвестна. В ГУР МО говорят, что есть погибшие и раненые, однако конкретные цифры пока неизвестны. Кроме того, неизвестна и судьба капитана корабля Дмитрия Калугина – уроженца Калининграда, который сейчас с семьей живет в оккупированном Крыму.

"Сергей Котов" сыграл в морской бой

Патрульный корвет "Сергей Котов" был спущен на воду в 2021 году, но в состав черноморского флота страны-террориста был включен только в июле 2022 года – то есть во время полномасштабного вторжения.

В сентябре 2023 года патрульный корвет уже получал повреждения, однако россияне смогли отремонтировать судно и вернуть его в строй. Со второй попытки Украине удалось уничтожить корабль.

Силы обороны Украины не впервые атакуют этот корабль – в сентябре прошлого года во время атаки на корабли российского флота "Сергей Котов" уже получал значительные повреждения,

– отметили в ВМС.

Российский корвет буквально сыграл в морской бой – сначала ранили, потом убили.



Патрульный корвет "Сергей Котов" / Фото росСМИ

Самый новый из уничтоженных: характеристики корабля

Существовал "Сергей Котов" не так уж и долго – в 2021 году его спустили на воду, назвав в честь советского контр-адмирала, а в 2024 году, вероятно, он уже на пути ко дну. В составе черноморского флота этот патрульный корвет был полтора года.

Водоизмещение корвета – 1 300 тонн;

Длина – 94 метра;

Ширина – 14 метров;

Осадка – 3,4 метра;

Скорость – 30 узлов (55 километров в час);

Дальность плавания – 9 650 километров;

Экипаж – до 80 человек;

Двигатели – 2 дизельные с суммарной мощностью 34 000 лошадиных сил.



Как "Сергея Котова" на воду спускали / Фото росСМИ

В отличие от других патрульных корветов, таких как, например, "Василий Быков", это судно было оснащено новым вооружением:

артиллерийская установка АК-176МА калибром 76 миллиметров;

многоканальный зенитно-ракетный комплекс "Штиль-1";

ЗРК ближнего действия ЗМ-47;

2 малогабаритных противодиверсионных гранатометных комплекса с дистанционным управлением ДП-65;

также было возможным размещение вертолета Ка-27 и его модификации Ка-29.

Интересно! Стоимость этого корабля ориентировочно составляет 65 миллионов долларов.

Удар по ПВО россиян: что означает уничтожение корвета

ГУР МО также опубликовало перехваченные разговоры россиян о поражении патрульного корвета "Сергей Котов". Судно является частью противовоздушной обороны оккупантов в Крыму, о чем в разговоре отметил командир 184 бригады кораблей охраны водного района.

По словам командира, в течение 40 минут экипаж пытался отбиваться от морских дронов. Он утверждает, что их было 5. В итоге корабль был поражен, при том, что в тот момент на нем было немало вооружения, включая вертолет Ка-29. Вероятно, он тоже уничтожен. Таких у россиян на вооружении 27 единиц.

Перехват ГУР МО: смотрите видео

Россияне делали немалые ставки на этот корабль, поскольку планировали оснастить его дополнительными новыми зенитно-ракетными комплексами, и "Сергей Котов" должен был бы усилить противовоздушную оборону россиян во временно оккупированном Крыму. Причиной этого является то, что российская ПВО на полуострове постоянно несет потери, в частности из-за уничтожения ЗРК С-400, а ударов со стороны Украины становится все больше.

Поэтому уничтожение "Сергея Котова" – еще один удар по ПВО россиян. А если учесть то, что зоной ответственности патрульного корвета был район Керченского пролива, то экипаж также должен был бы отвечать за защиту Крымского моста. Теперь оккупантам чаще придется его перекрывать.

Ответ за Змеиный

По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, патрульный корвет "Сергей Котов" участвовал в штурме острова Змеиного 24 февраля 2022 года, вместе с крейсером "Москва".

Флагман черноморского флота уже почти 2 года является подводным крейсером, и теперь он дождался корвета "Сергей Котов".

Украина уже уничтожила почти 3 десятка российских кораблей, при том, что собственного флота наше государство не имеет. И это уникальный в мировой истории случай. Однако мы смогли превратить российский флот во флотилию без флагмана и постоянного места базирования, потому что враг боится новых атак. И даже это не помогает, ведь минимум по одному кораблю в месяц россияне теряют безвозвратно.

Шел третий месяц 2024 года. Россияне уже потеряли ракетный катер "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и теперь еще патрульный корвет "Сергей Котов". Но дальше будет больше.