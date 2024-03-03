В ефірі телемарафону речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що йдеться про серйозну загрозу для російського флоту, передає 24 Канал.

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Ситуація в морі змінилася, зокрема, завдяки роботі Sea Baby

Речник ВМС сказав, що, що зараз не готовий коментувати технічні характеристика, втім, якщо інформація про 850 кілограмів вибухівки відповідає дійсності, можна порівняти.

Бойова частина ракети з С-300 сягає 150 кілограмів. Коли вона прилітає, утворюється яма на більш ніж 5 метрів, діаметр – понад 10. Тобто це дуже серйозний вибух. Така ракета може зруйнувати цілий під'їзд п'ятиповерхівки.

"Калібр" 450 кілограмів бойова частина, руйнує будівлю, а тут виходить як два "Калібри". Тобто сказати, що це потужне – нічого не сказати. Це дуже потужна зброя. Тому, відповідно, загроза для бойового корабля, який розрахований на те, що в нього буде влучання, все одно виходить перевищує навіть протикорабельну ракету,

– підкреслив Плетенчук.

Капітан 3 рангу зауважив, що російські протикорабельні ракети "Москіт" мають всього 150 кілограмів вибухівки. Наголосив, що наші Sea Baby – серйозна загроза для агресора.

Також речник ВМС розповів, що ситуація в морі протягом повномасштабної війни змінилася кардинально. Якщо раніше окупанти почувалися вільно в західній, південно-західній частині Чорного моря, і навіть на початку повномасштабного вторгнення ближче до наших берегів по північно-західній частині Чорного моря, то зараз цього немає.

Побачити їх навіть на південь від Криму чи по центральній частині Чорного моря – вже велика рідкість. Тому так, ситуація змінилася, розклад змінився саме завдяки роботі українських морських дронів, мабуть, у першу чергу,

– підкреслив Плетенчук.

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