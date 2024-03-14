В частности, в результате атаки на российский полигон есть погибшие и раненые среди солдат. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Луганской области произошел прилет по полигону оккупантов

Российские журналисты сообщили, что, по предварительным данным, 3 неустановленные ракеты (предположительно, HIMARS) атаковали военный полигон в районе временно оккупированного села Трехизбенка Луганской области утром 13 марта.



По россиянам ударили на территории временно оккупированной Луганской области / Фото из российских телеграм-каналов

Россияне утверждают, что в результате атаки погибли по меньшей мере 10 военнослужащих оккупантов. Сейчас точное количество "двухсотых" и "трехсотых" после атаки по полигону во временно оккупированной Луганской области – неизвестно.

У россиян огромные потери на фронте