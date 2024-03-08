Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, заметив, что враг хочет "срезать" вклинение украинских военных.

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Какие направления для врага в приоритете

Полковник ВСУ в запасе предположил, что есть два вклинения Сил обороны Украины, которые враг хочет "срезать" как когда-то на Авдеевском отрезке:

Северское направление – Белогоровка в сторону Лисичанска;

Ореховское направление – Работино в сторону Токмака.

В 2023 году украинские военные "вклинились" на Запорожье на глубину до 15 километров в оборону противника возле оккупированных населенных пунктов Копани, Новопрокоповка и Вербовое, но остановились из-за недостатка боеприпасов.

Россияне "срезали" вклинение возле Авдеевки, теперь будут пытаться "срезать" Работинский и Белогоровский выступы,

– отметил Роман Свитан.

На обоих направлениях продолжается серьезная подготовка к боевым действиям, размещены до 40 тысяч российских военных, которые уже пытаются в режиме "формирующих операций" выполнять наступательные действия.

Обратите внимание! На Ореховском направлении украинские защитники отбили 2 атаки противника в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области.

На Северском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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