Более того, украинские защитники дают мощный отпор врагу. Об этом 24 Каналу рассказал начальник группы беспилотных систем 241 ОБр ТрО Дмитрий Спасиба. Заметим, что за минувшие сутки на Бахмутском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

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В бой бросают все, что имеют

Нелегкая ситуация сохраняется уже долгое время на Бахмутском направлении. Россияне, как всегда, бросают в бой огромное количество живой силы, пытаясь продвигаться. В то же время ВСУ стойко держат оборону.

Мы не остановимся и будем уничтожать всю нечисть, которая лезет прямо на нас. Жизнь их ничему не учит, они как стадом шли на всем, что могут, так и идут. А наши силы на подходе, только спят и видят, как их уничтожать из всех имеющихся средств. Сколько бы они не лезли, погибают и будут погибать,

– подчеркнул Дмитрий Спасиба.

Для ликвидации вражеских сил украинские военные активно используют беспилотники, в частности ночного видения.

Оккупанты атакуют непрерывно

Ожесточенные бои продолжаются также в районе Ивановского. Оккупанты ни на день не перестают атаковать для того, чтобы захватить новый клочок территории.

Это ежедневные массовые атаки. Они маленькими группами передвигаются на стыке между нашими подразделениями. Но благодаря нашей аэроразведке и пилотам, мы их часто обнаруживаем и наносим поражение из всех возможных сил и средств. Наши ребята настолько мотивировано работают, что уже даже очередь между пилотами, кто первый уничтожит врага,

– рассказал военный.

Для того, чтобы эффективнее уничтожать врага, нашим бойцам необходимо больше дронов. Собственно, даже экипажи, которые работают с беспилотниками, есть и также мастерами. То есть если что-то выходит из строя, операторы дронов сами могут оперативно решить проблему.

Фактически бойцы могут корректировать функционал дронов под специфические задачи различных подразделений бригады, однако для этого необходимо постоянное наличие комплектующих частей.

Важно! Вы можете помочь 241-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ 241 Об ТрО собрать средства на комплектующие для дронов. Свой донат вы можете отправить на банк по ссылке. Номер карты банка 5375 4112 1370 7453. Общая сумма сбора – 2,5 миллиона гривен, из которых собрано уже более 215 тысяч. Помогаем ВСУ уничтожать врага!

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