О том, что под Иваново разбился Ил-76, росСМИ начали сообщать около 12:20 12 марта. В минобороны страны-агрессора почти сразу подтвердили инцидент, передает 24 Канал.
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Момент падения самолета
В сети опубликовали кадры падения самолета. На них видно, что борт Ил-76 с горящим двигателем зацепил деревья – из-за этого нос самолета резко опустило вниз. После этого борт разбился.
Момент падения Ил-76: смотрите видео
Как пишут в росСМИ, на борту было 16 человек – все они погибли на месте. Что стало причиной аварии – официально не озвучивали, только предполагают техническую неисправность. По некоторой информации, экипаж доложил о возгорании четвертого двигателя. Пилоты заявили, что из него вылетали детали, которые наносили повреждения всей системе в целом. Из-за этого борт не смог долететь до аэродрома "Северный", с которого взлетел за несколько минут до аварии.
Что известно о падении Ил-76 под Иваново
- В России 12 марта разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Он потерпел крушение в Ивановской области в 2 километрах от аэродрома "Северный". Борт упал возле кладбища в селе Богородское Ивановской области.
- Россияне были поражены такими событиями, поэтому охотно в сети делились кадрами авиакатастрофы. На одном из видео даже зафиксировали, как загорелся двигатель самолета во время полета.
- Сначала в сети заявляли, что на борту было 12 человек. Впоследствии в минобороны заявили о 15 человек – 8 членов экипажа и 7 пассажиров. По состоянию на 13 марта сообщают о 16 погибших. Сейчас, как пишут росСМИ, удалось идентифицировать только 10 погибших.
- В сети также сообщают, что на борту Ил-76 были пилоты из Тверской и Оренбургской областей. В частности, мэр Оренбурга подтвердил гибель 5 пилотов из области. Говорится о военных из 117-го военно-транспортного авиационного полка. Командиром Ил-76, который разбился в Ивановской области, вероятно, был 33-летний Махмуд Г.