Так называемое минобороны России уже успело отчитаться, что самолет совершал плановый полет. Там отметили, что причина падения – возгорания двигателя, который впоследствии отвалился от самолета.

Смотрите также Минус Ил-76 и 15 оккупантов: показываем на карте, где упал самолет россиян в Ивановской области

Ил-76 упал, не дотянув до аэродрома, в районе местного кладбища на севере города между поселками Подталицы и Богородское.

Российские ресурсы пишут, что причиной падения самолета – птица-диверсант. Мол, именно птица стала помехой во время полета Ил-76.

"В двигатель Ил-76, упавшего под Ивановом, попала птица", – пишет российский телеграм-канал Mash.

В Ил-76 загорелся двигатель

Сейчас все теории сходятся на одном – причиной падения вероятнее всего стала вспышка двигателя. Собственно, это видно на видео с моментом падения самолета.

Возникло возгорание из-за технической неисправности российского борта. Самолет начал распадаться на части еще во время полета, а затем упал. Россияне заявили о технической неисправности.

"Не зря дымный след от двигателя появился почти сразу после взлета, потом двигатель вспыхнул, а вскоре часть от него отвалилась", – говорится в сообщениях.

В то же время источники росСМИ пишут, что самолет, упавший, потому что был оснащен двигателем старой модификации. И конечно, признать это россиянам не так просто, как обвинить в аварии птицу-диверсанта.

Внимание! С начала полномасштабного вторжения, из-за санкций, в России критически не хватает деталей к самолетам и другой технике. На днях политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил, что у россиян проблемы с авиацией, которая перевозит окружение Путина.