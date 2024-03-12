Так называемое минобороны России уже успело отчитаться, что самолет совершал плановый полет. Там отметили, что причина падения – возгорания двигателя, который впоследствии отвалился от самолета.
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Ил-76 упал, не дотянув до аэродрома, в районе местного кладбища на севере города между поселками Подталицы и Богородское.
Российские ресурсы пишут, что причиной падения самолета – птица-диверсант. Мол, именно птица стала помехой во время полета Ил-76.
"В двигатель Ил-76, упавшего под Ивановом, попала птица", – пишет российский телеграм-канал Mash.
В Ил-76 загорелся двигатель
Сейчас все теории сходятся на одном – причиной падения вероятнее всего стала вспышка двигателя. Собственно, это видно на видео с моментом падения самолета.
Возникло возгорание из-за технической неисправности российского борта. Самолет начал распадаться на части еще во время полета, а затем упал. Россияне заявили о технической неисправности.
"Не зря дымный след от двигателя появился почти сразу после взлета, потом двигатель вспыхнул, а вскоре часть от него отвалилась", – говорится в сообщениях.
В то же время источники росСМИ пишут, что самолет, упавший, потому что был оснащен двигателем старой модификации. И конечно, признать это россиянам не так просто, как обвинить в аварии птицу-диверсанта.