Так зване міноборони Росії вже встигло відзвітувати, що літак здійснював плановий політ. Там зазначили, що причина падіння – загоряння двигуна, який згодом відвалився від літака.

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Іл-76 впав, не дотягнувши до аеродрому, у районі місцевого кладовища на півночі міста між селищами Подталіці та Богородское.

Російські ресурси пишуть, що причиною падіння літака – птах-диверсант. Мовляв, саме птах став перешкодою під час польоту Іл-76.

"У двигун Іл-76, що впав під Івановом, потрапив птах", – пише російський телеграм-канал Mash.

В Іл-76 спалахнув двигун

Наразі усі теорії сходяться на одному – причиною падіння найімовірніше став спалах двигуна. Власне, це видно на відео з моментом падіння літака.

Виникло загоряння через технічну несправність російського борту. Літак почав розпадатись на частини ще під час польоту, а потім упав. Росіяни заявили про технічну несправність.

"Не дарма димний слід від двигуна з’явився майже відразу після зльоту, потім двигун спалахнув, а незабаром частина від нього відвалилася", – ідеться у повідомленнях.

Водночас джерела росЗМІ пишуть, що літак, що впав, бо був оснащений двигуном старої модифікації. Та звісно, визнати це росіянам не так просто, як звинуватити в аварії птаха-диверсанта.

Увага! З початку повномасштабного вторгнення, через санкції, в Росії критично не вистачає деталей до літаків та іншої техніки. Днями політтехнолог Борис Тизенгаузен заявив, що в росіян проблеми з авіацією, яка перевозить оточення Путіна.