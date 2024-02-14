Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиацииии Валерий Романенко, уточнив, что возгорание произошло непосредственно в конструкторском бюро, где создавались все самолеты, которые имели обозначение МиГ. Именно там был разработан в 1940-м году первый МиГ-1, а также последняя модификация – самолет МиГ-31, который переделали в носителя крылатых и аэробаллистических ракет "Кинжал".

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МиГ уже не выпускают

Поэтому, по мнению эксперта по авиации, для нас очень хорошо, что возникло возгорание в конструкторском бюро.

Однако вероятно пожар возник просто из-за халатности при выполнении каких-то ремонтных работ. Потому что горело помещение, которое расположено в пристройке, где и происходил ремонт техники. Также площадь пожара была небольшой,

– пояснил Романенко.

В то же время это конструкторское бюро МиГ еще с 2010-х годов практически ничего не выпускает. Также МиГи сняты с вооружения во всех подразделениях воздушно-космических сил и военно-морского флота России.

Потеряли от четверти до трети парка

"Сейчас россияне делают основную ставку на самолеты фирмы-конкурента Павла Сухого. В частности, в Комсомольске-на-Амуре продолжается выпуск истребителей Су-57 пятого поколения. В 2023 году построили аж 2 самолета, хотя в 2022-м – 6 истребителей. С начала их производства в 2019 году построили всего 10 самолетов", – объяснил эксперт по авиации.

Также на этом заводе выпускаются истребители Су-35, а на заводе в Новосибирске – бомбардировщики Су-34. Интенсивность производства этих самолетов выше – за два года передано воздушно-космическим силам 18 бомбардировщиков.

Россияне на 70 – 80% восстановили потери Су-34 за время войны. Так же как и потери истребителей Су-30, которые выпускают в Иркутске,

– отметил он.

Максимальные потери во время войны враг понес в штурмовиках Су-25. Однако серийное строительство этого самолета было завершено еще во времена СССР. Россияне потеряли примерно от четверти до трети парка этих самолетов, и эти потери невосстанавливаемые.

Относительно производства истребителей у россиян, то оно развивалось достаточно активно до войны. Например, в 2022 году они выпустили 29 боевых самолетов, в 2023-м – по самым оптимистичным оценкам –только 26 – 27 самолетов. То есть понемногу, но производство их боевых самолетов падает.

Санкции работают

Производство российских самолетов критически зависимо от западных комплектующих. Из-за западных санкций их поставки в Россию значительно усложнились.

Единственный пассажирский самолет, который был сделан за все годы существования России, Су-30СМ состоит на 80% из иностранных деталей для комплектования. Похожая ситуация с производством военных самолетов. Однако россияне ищут пути обхождения санкции.

"В 2023 году они завезли комплектующих примерно на миллиард долларов. Это довольно много, хотя речь идет о деталях к вооружению и технике для всех видов вооруженных сил, в частности флота, сухопутных войск, авиации", – отметил Валерий Романенко.

Россияне теряют авиацию