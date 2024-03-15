Об этом 24 Каналу рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, добавив, что военные поставили для такой задачи достаточно сжатые сроки. Однако пока все происходит в соответствии с планом.
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Фортификацию возводят, опираясь на опыт военных
Украинская власть выполняет все поставленные задачи для того, чтобы наши военные чувствовали поддержку и знали, что позиции хорошо оборудованы как на второй, так и на третьей линии оборонительных рубежей.
На Запорожскую область выделено 1.3 миллиарда гривен для строительства фортификации. Но на этом мы точно не остановимся, а будем продолжать строительство столько, сколько потребуется,
– рассказал Иван Федоров.
Он добавил, что эта работа важна для военных, но также и для гражданских жителей, которые живут на территории области. Они должны чувствовать себя в безопасности.
Все оборонительные сооружения строятся с учетом опыта наших военных и того, что нужно использовать при ведении современной войны. Ведь боевые действия за последние два года кардинально изменились,
– отметил председатель Запорожской ОВА.
Поэтому происходит постоянная коммуникация непосредственно с теми бригадами, которые ведут оборонительные, а ранее контрнаступательные действия, на этом направлении.
Какая оперативная ситуация в Запорожье и области
К сожалению, ситуация ощутимо не улучшается, потому что враг ежедневно уничтожает украинские населенные пункты на территории области. В течение 13 марта зафиксировано более 290 обстрелов. Кроме этого, было 9 сообщений о том, что оккупанты уничтожили жилые дома и приусадебные участки.
Ситуация точно не становится легче, но мы благодарим наших военных за то, что они отбили все атаки вражеских войск и уже длительное время не дают врагу возможности продвигаться на Запорожском направлении,
– сказал Федоров.
Он добавил, что Силы обороны ежедневно и каждую ночь уничтожают боевой потенциал противника, нанося ему большие потери.
Что происходит в Запорожской области: актуальные новости
- На оккупированных территориях российские власти проводят "выборы" президента. Голосование продлится до 17 марта. Для того, чтобы получить нужный результат местное население запугивали конфискацией имущества, заставляли оформить российские паспорта. По подсчетам оккупантов якобы 94% населения "поддержали" Путина.
- Российские добровольцы проводят рейд в Белгородской и Курской областях. В частности активные боестолкновения происходили в поселке Теткино. Бойцы даже выступили с предложением к Путину. Они обещают уйти из этого населенного пункта, если оккупанты выйдут из Мелитополя.
- Главнокомандующий ВСУ побывал на Запорожском направлении и сообщил, что на передовой уже происходит ротация, так постепенно будут заменять людей, которые воюют длительное время. Александр Сырский сообщил о постоянных атаках врага в районе Роботино и Вербового.