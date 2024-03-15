Об этом 24 Каналу рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, добавив, что военные поставили для такой задачи достаточно сжатые сроки. Однако пока все происходит в соответствии с планом.

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Фортификацию возводят, опираясь на опыт военных

Украинская власть выполняет все поставленные задачи для того, чтобы наши военные чувствовали поддержку и знали, что позиции хорошо оборудованы как на второй, так и на третьей линии оборонительных рубежей.

На Запорожскую область выделено 1.3 миллиарда гривен для строительства фортификации. Но на этом мы точно не остановимся, а будем продолжать строительство столько, сколько потребуется,

– рассказал Иван Федоров.

Он добавил, что эта работа важна для военных, но также и для гражданских жителей, которые живут на территории области. Они должны чувствовать себя в безопасности.

Все оборонительные сооружения строятся с учетом опыта наших военных и того, что нужно использовать при ведении современной войны. Ведь боевые действия за последние два года кардинально изменились,

– отметил председатель Запорожской ОВА.

Поэтому происходит постоянная коммуникация непосредственно с теми бригадами, которые ведут оборонительные, а ранее контрнаступательные действия, на этом направлении.

Какая оперативная ситуация в Запорожье и области

К сожалению, ситуация ощутимо не улучшается, потому что враг ежедневно уничтожает украинские населенные пункты на территории области. В течение 13 марта зафиксировано более 290 обстрелов. Кроме этого, было 9 сообщений о том, что оккупанты уничтожили жилые дома и приусадебные участки.

Ситуация точно не становится легче, но мы благодарим наших военных за то, что они отбили все атаки вражеских войск и уже длительное время не дают врагу возможности продвигаться на Запорожском направлении,

– сказал Федоров.

Он добавил, что Силы обороны ежедневно и каждую ночь уничтожают боевой потенциал противника, нанося ему большие потери.

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