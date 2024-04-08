Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що невдовзі Україна матиме час для контрнаступальних дій. Тому не треба робити акцент тільки на обороні.

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"Ми маневруємо, деколи відходимо на сотню метрів, але також здійснюємо контрудари, атакуємо з флангів, створюємо нові укріпрайони. Ситуація на фронті дозволяє нам не тільки не допустити прориву ворога на стратегічному рівні, а навіть здійснювати тактичне просування на деяких напрямках", – розповів Микола Маломуж.

Плануємо нові контрудари

Сили та засоби для стабілізації фронту є. Україна, ймовірно, почала отримувати боєприпаси не тільки від Чехії, але й від інших партнерів. Крім цього, ми самостійно купуємо снаряди.

Контрудари ЗСУ наразі невеликі, тактичні, але вони вже є. У перспективі – знищення резервів ворога та недопущення нових проривів. Також це запас часу, щоб ми могли отримати техніку, зброю, а особливо боєприпаси,

– додав генерал армії.

Разом з партнерами Україна формує нові ударні групи. Наприклад, створює високотехнологічне озброєння завдяки власному ВПК. Найперше мовиться про дрони різних типів.

"У перспективі все це допоможе не тільки стабілізувати фронт, а через 3 – 7 місяців проводити контрнаступальні операції, удари по окремих секторах. Також очікуємо, що пакет допомоги від США проголосують. Це дозволить розблокувати процес надання ракет ATACMS, керованих авіабомб, винищувачів, радіолокаційних систем, боєприпасів і багато іншого", – розповів Маломуж.

Не тільки оборона, але й наступ

За словами генерала, Україна не має розглядати лише варіант оборони. Треба готувати нові стратегії та контрнаступальні операції, які невдовзі будуть актуальними для наших військ. Це станеться, коли вдасться отримати достатню кількість зброї і техніки.

Також не варто забувати про дрони. ЗСУ опанують безпілотники, які зможуть подолати ще більшу відстань, ніж ми це бачимо зараз. З їхньою допомогою треба бити по аеродромах, об'єктах військово-промислового комплексу противника, пускових установках, з яких обстрілюють Україну.

Наразі наша держава має час, щоб озброїтися, отримати боєприпаси та сформувати нову стратегію контрударів. Нам треба розглядати не тільки варіант оборони, знищення резервів, а варіант, коли ми матимемо перевагу й розгорнемо наступальні операції,

– підкреслив генерал армії.

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