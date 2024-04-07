Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що окупанти діяли традиційно, як прописано у них в настановах – спочатку атака РСЗВ, а потім піхота.

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Ставили за мету вийти до Часового Яру

Як зазначив командир батальйону, 4 квітня противник масовано атакував Часів Яр та Іванівське. Спершу була підготовка, зокрема, із застосуванням систем реактивного вогню типу "Град" та "Ураган", потім у бій пішла піхота на легкій броньованій техніці під прикриттям танків, дронів та авіації, яка скидала КАБи.

Під час вчинення ударно-штурмових дій окупанти втратили близько 16 одиниць броньованої техніки, з яких лише батальйону "Ахіллес" вдалося знищити понад 9 БМП, БМД та 1 багі. Його наздогнали та ліквідували разом із ворожою групою. Велика частина техніки була пошкоджена в результаті наїзду на мінні загородження.

Зауважте! Станом на 7 квітня російська армія втратила 447 510 осіб, 7 074 танків, 13 551 бойову броньовану машину, 11 316 артилерійських систем, 1 036 РСЗВ.

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Вправно спрацювали українські артилеристи, попри наявний брак боєприпасів. Росіянам не вдалося досягти цілей, які вони ставили перед собою. Основна – вийти на околиці міста Часів Яр. Зазначимо, що безрезультатні штурми росіян також велися біля Кліщіївки та Андріївки.

У чому головна проблема

Юрій Федоренко зазначив, що для росіян Часів Яр – важливий, це панівна висота. У разі захоплення ворог може взяти під вогневий контроль Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ. Сформувати плацдарм для подальшого просування, найімовірніше, у бік Костянтинівки Донецької області.

Є проблемні питання, пов'язані з авіацією противника. Керовані авіабомби – потужний боєприпас вагою від 500 кілограмів і більше, летить достатньо точно. Міська забудова у населеному пункту хоч якось прикриває від КАБів, водночас з позиціями у посадках складна ситуація. Навіть найукріпленіша позиція не може витримати удар.

Сили оборони здійснюють багато заходів, щоб ввести противника в оману. Наші засоби ППО працюють дуже-дуже потужно, аби не давати ворогу повним обсягом почуватися безкарно у повітрі. Проблеми зберігаються. Щиро розраховуємо, що, як і було анонсовано, Україна отримає літаки з необхідною номенклатурою боєприпасів, які дозволять максимально знизити присутність ворожої авіації у повітрі,

– підкреслив Федоренко.

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