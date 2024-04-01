Детальніше про ситуацію на Бахмутському напрямку 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. Він зауважив, що росіяни використовують комбіновану живу силу під час штурмів.

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Кого кидають у бій

Як зазначив Федоренко, живу силу ворога навіть складно порахувати. Противник може легко на короткому відтинку залишити 30 своїх штурмовиків й ввечері знову повторити ударно-штурмові дії.

Це свідчить про те, що живої сили у росіян достатньо багато. Ба більше, вона комбінована,

– зауважив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Російська армія має 2 типи солдатів:

низькопідготовлені представники приватних військових компаній та мобілізовані, які є видатковим матеріалом для Росії. Вони йдуть по мінних загородженнях, виявляють вогневі позиції, проводять розвідку боєм, намагаються закопатися поблизу наших позицій, евакують підбиту техніку з поля бою.

представники приватних військових компаній та мобілізовані, які є видатковим матеріалом для Росії. Вони йдуть по мінних загородженнях, виявляють вогневі позиції, проводять розвідку боєм, намагаються закопатися поблизу наших позицій, евакують підбиту техніку з поля бою. високопідготовлені. Вони відрізняються екіпіруванням, зокрема, засобами індивідуального захисту, а також тактикою ведення бойових дій.

"Вони реально воюють набагато краще й професійно, але попри рівень підготовки та чисельність, Силам оборони на поточний момент вдається утримувати противника", – наголосив Федоренко.

Як росіяни наступають на Бахмутському напрямку / Дивіться на карті

Дефіцит артилерійських снарядів

Противник дійсно переважає в кількості боєприпасів до артилерійських систем – один до п'яти – шести. Тобто, на один наш постріл окупанти можуть здійснити шість.

Багато хто каже про те, що безпілотні системи – це заміна дефіциту артилерійських боєприпасів. Скажу вам так, найближчі 50 років нічого не зможе підмінити артилерію за ефективністю,

– мовив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Ударні дрони – це додатковий засіб вогневого впливу по противнику, який є високоточним, але найбільше враження ворог зазнає під час об'єднаного вогневого впливу. Коли військові одночасно по одній категорії цілей б'ють FPV-дронами та іншими ударними засобами й навалюють артилерією. Тоді результат набагато кращий.

Якщо Збройним Силам України забезпечити бодай паритет в кількості артилерійських боєприпасів, то з майстерністю наших артилеристів нам вдасться не просто відстояти позиції, а відкинути противника на попередні рубежі,

– додав Федоренко.

Не тільки штурмують Часів Яр

Окрім зосередження зусиль в напрямку Часового Яру, росіяни також штурмують населені пункти Богданівка, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку, щоб тримати сталу динаміку та вирівнювати лінію бойового зіткнення.

Протягом останньої доби окупаційна армія не мала жодних тактичних успіхів на полі бою. Атаки в напрямок населеного пункту Кліщіївка були відбиті, а в напрямку Іванівського призвели до того, що сьогодні російські загарбники залишили на полі бою дві броньовані машини, які відповідали за доставлення штурмової живої сили на передню лінію.

Декілька російських штурмовиків були ефективно знищені завдяки вогню ударних безпілотних систем, FPV-дронів, а також вогню артилерійських засобів.

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