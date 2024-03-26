Також найінтенсивніші бої тривають на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямку. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Олег Жданов.

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"Найгарячішими залишається Новопавлівський, колишній Вугледарський напрямок, де вони намагаються прорвати оборону, щоб зайти у тил нашого угруповання у Вугледарі. Також Авдіївський, Лиманський та Бахмутський напрямки. Ось так по зниженню інтенсивності я б розставив оперативні напрямки", – сказав військовий експерт.

Ситуація на інших напрямках

Олег Жданов зазначив, що на Оріхівському напрямку є інтенсивність боїв, але не така висока. На Куп'янському напрямку активність ворога є, але на сьогодні вона знизилась фактично до мінімуму.

За одну добу не можна сказати, що вже стабілізувалося. Тому на початку місяця ми вважали, що стабілізувалася всередині. Друга декада березня виявилася доволі активною у плані бойових дій з боку противника. Тому сьогодні є тенденція до того, що більш-менш стабільна ситуація. Хоча чотири гарячі напрямки залишаються і на сьогодні,

– підкреслив він.

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