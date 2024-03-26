Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Обстановка біля Бердичів: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Яка ситуація біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Оріхівський напрямок – що відбувається: дивіться на карті

Ворог не штурмував позиції ЗСУ: дивіться на карті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.