Яка ситуація біля Новомихайлівки: дивіться на карті
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Обстановка на Півдні
Ворог не штурмував позиції ЗСУ: дивіться на карті
Що відбувається на Півночі
Втрати ворога
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БпЛА противника.