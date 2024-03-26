Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на Сході

Обстановка біля Бердичів: дивіться на карті

Яка ситуація біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Оріхівський напрямок – що відбувається: дивіться на карті

Обстановка на Півдні

Ворог не штурмував позиції ЗСУ: дивіться на карті

Що відбувається на Півночі

Втрати ворога

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БпЛА противника.