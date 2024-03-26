Карта боевых действий за 26 марта / Коллаж 24 Канала
Украинские воины 762 сутки мужественно защищают рубежи нашей страны от захватчика. Ежедневно враг делает десятки попыток прорвать оборону ВСУ, особенно тяжелой остается ситуация на Новопавловском направлении.
Какая ситуация возле Новомихайловки: смотрите на карте
Ореховское направление – что происходит: смотрите на карте
Обстановка на Юге
Враг не штурмовал позиции ВСУ: смотрите на карте
Что происходит на Севере
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БпЛА противника.