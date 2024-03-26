За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений., за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на Востоке

Обстановка возле Бердичева: смотрите на карте

Какая ситуация возле Новомихайловки: смотрите на карте

Ореховское направление – что происходит: смотрите на карте

Обстановка на Юге

Враг не штурмовал позиции ВСУ: смотрите на карте

Что происходит на Севере

Потери врага

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БпЛА противника.