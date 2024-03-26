За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений., за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на Востоке

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 4 атаки врага в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 4 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайское Донецкой области.

Обстановка возле Бердичева: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Какая ситуация возле Новомихайловки: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ореховское направление – что происходит: смотрите на карте

Обстановка на Юге

На Херсонском направлениивраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Но за прошедшие сутки наступательных (штурмовых) действий не вел.

Враг не штурмовал позиции ВСУ: смотрите на карте

Что происходит на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Потери врага