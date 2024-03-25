Зокрема, на сьогодні на Авдіївському напрямку ворог вже не може давити й наступати всім широким фронтом, а вимушений локалізовано організовувати свої штурмові дії, що зменшує динаміку і дає можливість бійцям 3 ОШБр концентруватись на більш ефективному завданні ураження.

Дивіться також Росіяни захопили Тоненьке, просування до Часового Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

Третя штурмова дала відсіч ворогу під Авдіївкою

Бійці 3 ОШБр під Авдіївкою, що у Донецькій області, знищили цілий батальйон окупантів. Ба більше, нашим захисникам вдалося уразити для ворожих танки та дрони російських загарбників.

За минулий тиждень підрозділи Третьої штурмової бригади ліквідували кількість живої сили ворога, еквівалентну російському батальйону,

– йдеться у повідомленні бригади.

Повідомляється, що серед особового складу загарбників 146 окупантів було знищено, а 287 – поранено. Зокрема, українським воїнам далося знищити російські дрони "SuperCam" і "Ланцет", вразити два танки Т-80 і БМП-3, а ще пошкодити САУ "Нона-С".

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб атакувати та продовжує штурмувати українські передові позиції. Завдання Третьої штурмової – знищити максимум,

– підсумували бійці.

Воїни продовжують стримувати ворога у цьому районі