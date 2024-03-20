Про це Сили спеціальних операцій повідомили в середу, 20 березня, у своєму телеграм-каналі. Крім цього вони опублікували кадри своєї роботи.

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Бійці ССО відпрацювали дроном по спостережному пункту росіян

В Силах спеціальних операцій розповіли, що під час ведення спеціальних дій на Авдіївському напрямку снайпер 3-го окремого полку ССО ЗС України виявив розташування спостережного пункту противника.

Після того, як підтвердили наявність російських військових на спостережнику, інформацію передали підрозділу безпілотних авіаційних комплексів, який й завдав удару по цілі дроном.

В підсумку спільними діями снайперів та операторів БПАК було знищено укріплений спостережний пункт та двох солдатів противника,

– зазначили в ССО. відзначає пресслужба.

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