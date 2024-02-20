Так, командування ССО Збройних Сил України опублікували фоторепортаж з Авдіївського коксохімічного заводу.
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Як боролися за коксохім в Авдіївці
Військовослужбовці полку успішно працювали на різних позиціях, несучи свій вклад в оборону цього східного рубежу.
Вдячні кожному воїну та пам'ятаємо про кожну втрату. Повернемо всі українські землі та помстимося за всіх героїв, які віддали життя за свободу нашої країни!
– йдеться у повідомленні.
Кадри оборони Авдіївського коксохіму / Фото ССО ЗСУ
Який мав вигляд завод в Авдіївці до того, як туди прийшли росіяни
Український журналіст та блогер Денис Казанський поділився в мережі світлинами Авдіївського коксохімзаводу до приходу російських окупаційних військ.
Був містоутворюючим підприємством Авдіївки. За України давав роботу і життя місту. Знищено варварськими бомбардуваннями російської армії у 2022 – 2024 роках і більше не існує,
– написав Казанський.
Авдіївський коксохімзавод до приходу загарбників / Фото Сергія Ваганова
Що відомо про темп російських наступальних операцій під Авдіївкою
- Головнокомандувач ЗСУ Сирський 17 лютого оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки.
- Після виходу українських захисників з Авдіївки темп наступальних операцій ворога різко сповільнився. Окупанти зменшили кількість обстрілів і проводять зачистку. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.
- Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій 19 лютого повідомив, що за минулу добу кількість ворожих обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася. Окупанти перегруповуються і проводять зачистку Авдіївки.
- За словами Лиховія, російські обстріли та активність авіації в цьому районі значно зменшилися. Українські офіційні особи повідомили, що наші військові відійшли на нову лінію оборони, яку підготували заздалегідь і укріпили на кількох рівнях.