Так, командування ССО Збройних Сил України опублікували фоторепортаж з Авдіївського коксохімічного заводу.

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Як боролися за коксохім в Авдіївці

Військовослужбовці полку успішно працювали на різних позиціях, несучи свій вклад в оборону цього східного рубежу.

Вдячні кожному воїну та пам'ятаємо про кожну втрату. Повернемо всі українські землі та помстимося за всіх героїв, які віддали життя за свободу нашої країни!

– йдеться у повідомленні.

Кадри оборони Авдіївського коксохіму / Фото ССО ЗСУ

Який мав вигляд завод в Авдіївці до того, як туди прийшли росіяни

Український журналіст та блогер Денис Казанський поділився в мережі світлинами Авдіївського коксохімзаводу до приходу російських окупаційних військ.

Був містоутворюючим підприємством Авдіївки. За України давав роботу і життя місту. Знищено варварськими бомбардуваннями російської армії у 2022 – 2024 роках і більше не існує,

– написав Казанський.

Авдіївський коксохімзавод до приходу загарбників / Фото Сергія Ваганова

Що відомо про темп російських наступальних операцій під Авдіївкою