Об этом Силы специальных операций сообщили в среду, 20 марта, в своем телеграм-канале. Кроме этого они опубликовали кадры своей работы.

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Бойцы ССО отработали дроном по наблюдательному пункту россиян

В Силах специальных операций рассказали, что во время ведения специальных действий на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО ВС Украины обнаружил расположение наблюдательного пункта противника.

После того, как подтвердили наличие российских военных на наблюдателе, информацию передали подразделению беспилотных авиационных комплексов, который и нанес удар по цели дроном.

В итоге совместными действиями снайперов и операторов БПАК было уничтожено укрепленный наблюдательный пункт и двух солдат противника,

– отметили в ССО. отмечает пресс-служба.

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