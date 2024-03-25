В частности, сегодня на Авдеевском направлении враг уже не может давить и наступать всем широким фронтом, а вынужден локализовано организовывать свои штурмовые действия, что уменьшает динамику и дает возможность бойцам 3 ОШБр концентрироваться на более эффективном нанесении поражения.

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Третья штурмовая дала отпор врагу под Авдеевкой

Бойцы 3 ОШБр под Авдеевкой, что в Донецкой области, уничтожили целый батальон оккупантов. Более того, нашим защитникам удалось поразить для вражеских танки и дроны российских захватчиков.

За прошедшую неделю подразделения Третьей штурмовой бригады ликвидировали количество живой силы врага, эквивалентную российскому батальону,

– говорится в сообщении бригады.

Сообщается, что среди личного состава захватчиков 146 оккупантов было уничтожено, а 287 – ранены. В частности, украинским воинам далось уничтожить российские дроны "SuperCam" и "Ланцет", поразить два танка Т-80 и БМП-3, а еще повредить САУ "Нона-С".

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток атаковать и продолжает штурмовать украинские передовые позиции. Задача Третьей штурмовой – уничтожить максимум,

– подытожили бойцы.

Воины продолжают сдерживать врага в этом районе