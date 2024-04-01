Прикордонники обрали БпЛА "Вампір" для встановлення прапору. Все відбувалося під прикриттям "мавіків", щоб ніхто не намагався збивати дрон.

Дивіться також Зеленський провів тригодинну нараду щодо дронів: які рішення ухвалили

Як встановлювали український стяг поблизу Бахмута

Прикордонникам вдалося встановити прапор України між Курдюмівкою і Озорянівкою, що поблизу Бахмута, де досі знаходяться позиції російських військових.

Втім, це не стало проблемою для аеророзвідників бригади Гвардії наступу "Помста". Український стяг мав встановити БпЛА "Вампір" під прикриттям "мавіків".

Десь 2 дні тренувалися на полігоні і вирішили флагшток на магніт, щоб прапор не висів, а стояв як наш державний символ,

– розповів начальник розвідки підрозділу "Фенікс" на псевдо "Пан".

Після чого прикордонники обрали час, коли окупанти найменш пильні і встановили прапор. "Пан" також зауважив, що це високий об'єкт, який видно здалеку як для тилових позицій, так і для окупантів.

"Зараз хлопці там чергують, щоб ніхто туди не поліз", – додав він.



Прапор, який встановили прикордонники / Скриншот із відео ДПСУ

БпЛА на фронті: останні новини