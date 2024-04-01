Прикордонники обрали БпЛА "Вампір" для встановлення прапору. Все відбувалося під прикриттям "мавіків", щоб ніхто не намагався збивати дрон.
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Як встановлювали український стяг поблизу Бахмута
Прикордонникам вдалося встановити прапор України між Курдюмівкою і Озорянівкою, що поблизу Бахмута, де досі знаходяться позиції російських військових.
Втім, це не стало проблемою для аеророзвідників бригади Гвардії наступу "Помста". Український стяг мав встановити БпЛА "Вампір" під прикриттям "мавіків".
Десь 2 дні тренувалися на полігоні і вирішили флагшток на магніт, щоб прапор не висів, а стояв як наш державний символ,
– розповів начальник розвідки підрозділу "Фенікс" на псевдо "Пан".
Після чого прикордонники обрали час, коли окупанти найменш пильні і встановили прапор. "Пан" також зауважив, що це високий об'єкт, який видно здалеку як для тилових позицій, так і для окупантів.
"Зараз хлопці там чергують, щоб ніхто туди не поліз", – додав він.
Прапор, який встановили прикордонники / Скриншот із відео ДПСУ
БпЛА на фронті: останні новини
- Наталія Гуменюк розповіла, що атаки безпілотниками зі сторони окупантів будуть продовжуватися, оскільки Кремль має запаси та встановлює зв'язки з Тегераном для отримання компонентів для виробництва більшої кількості дронів на своїй території.
- Начальника Генштабу Естонії Ееро Ребо також підмічає той факт, що один із пріоритетів для загарбників є нарощення виробництва дронів та розвиток можливостей для того, аби ефективніше збивати українські БпЛА.
- Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що співвідношення наших FPV-дронів проти ворожих складало один до п'яти. Утім, зараз ця ситуація змінилася і сягає показника один до двох.