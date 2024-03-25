Власне, полковник Ееро Ребо зробив важливу заяву. Він наголосив, що росіяни досягли лише малого просування на лінії зіткнення в Україні, попри збільшення кількості артилерії та активнішого використання дронів.

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Кремль нарощує потужності

За словами Ребо, українські захисники ефективно протистоять ворогу попри те, що він збільшив кількість артилерійських систем, снарядів для обстрілів та розширив свої можливості у безпілотній авіації. Проте інколи нашим бійцям все ж доводиться відступати на незначні дистанції, аби зберегти життя.

На боці Путіна більше артилерії та снарядів для обстрілу українців. Ми також бачимо, що діяльність з експлуатації дронів більше не є монополією України – тобто противник теж освоїв цю гру. Ми бачимо і те, як Україна береже людей: як у безнадійній ситуації українська армія здає позиції, як в обороні ллється кров,

– заявив полковник.

Начальника Генштабу Естонії також висловив думку, що хоч і Росія спрямовує значні зусилля у військово-промисловий комплекс, повністю переорієнтувати економіку на воєнний лад Кремль не може. Ребо додає, що один із пріоритетів для загарбників є нарощення виробництва дронів та розвиток можливостей для того, аби ефективніше збивати українські БпЛА.

Зверніть увагу! Естонський полковник, крім того, констатував, що Україні вдалося боляче вдарити по паливній галузі Росії, коментуючи атаки безпілотників на НПЗ. Однак такі обстріли найближчим часом навряд чи вплинуть на хід війни: "У мирного населення Росії відберуть усе паливо до останньої краплі, перш ніж російські солдати перестануть використовувати танки на полі бою. Водночас ми бачимо, що Кремль заборонив експорт бензину", – наголосив Ребо.

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