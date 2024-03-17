Служба безпеки України 16 березня завдала серію успішних ударів по трьох російським нафтопереробних заводах у Самарській області із безпілотників. Зокрема, мовиться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський заводи.

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Там посилили захист

За інформацією ЗМІ, три НПЗ переробляють приблизно 25 мільйонів тонн нафти на рік, або охоплюють 10 відсотків річного обсягу нафтопереробки в Росії. На Сизранському НПЗ після ударів безпілотників спалахнула пожежа, а губернатор Самарської області Дмитро Азаров заявив, що також пожежа зайнялась на НПЗ в Новокуйбишевському.

Напередодні ударів російські ЗМІ писали, що влада посилила захист від безпілотників на цих трьох НПЗ після попередніх ударів по інфраструктурі. Крім цього, російські ЗМІ зазначали, що роботу Туапсинського нафтопереробного заводу після удару українського безпілотника по об’єкту 25 січня не відновили досі.

Російські мілблогери міркували, хто ж винен у тому, що НПЗ виявились беззахисними. Вони критикували російську бюрократію за зволікання з розгортанням систем протидії БпЛА і систем ППО для захисту операторів критичної інфраструктури Росії від українських дронів.

Один із них навіть зазначив, що Росія не змогла навіть скопіювати українські мобільні вогневі групи, які могли б захистити інфраструктуру.

Дрони атакували черговий НПЗ