Собственно, полковник Ээро Ребо сделал важное заявление. Он отметил, что россияне достигли лишь малого продвижения на линии соприкосновения в Украине, несмотря на увеличение количества артиллерии и активного использования дронов.

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Кремль наращивает мощности

По словам Ребо, украинские защитники эффективно противостоят врагу несмотря на то, что он увеличил количество артиллерийских систем, снарядов для обстрелов и расширил свои возможности в беспилотной авиации. Однако иногда нашим бойцам все же приходится отступать на незначительные дистанции, чтобы сохранить жизнь.

На стороне Путина больше артиллерии и снарядов для обстрела украинцев. Мы также видим, что деятельность по эксплуатации дронов больше не является монополией Украины – то есть противник тоже освоил эту игру. Мы видим и то, как Украина бережет людей: как в безнадежной ситуации украинская армия сдает позиции, как в обороне льется кровь,

– заявил полковник.

Начальника Генштаба Эстонии также высказал мнение, что хоть и Россия направляет значительные усилия в военно-промышленный комплекс, полностью переориентировать экономику на военный лад Кремль не может. Ребо добавляет, что один из приоритетов для захватчиков является наращивание производства дронов и развитие возможностей для того, чтобы эффективнее сбивать украинские БПЛА.

Обратите внимание! Эстонский полковник, кроме того, констатировал, что Украине удалось больно ударить по топливной отрасли России, комментируя атаки беспилотников на НПЗ. Однако такие обстрелы в ближайшее время вряд ли повлияют на ход войны: "У мирного населения России отберут все топливо до последней капли, прежде чем российские солдаты перестанут использовать танки на поле боя. В то же время мы видим, что Кремль запретил экспорт бензина", – подчеркнул Ребо.

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