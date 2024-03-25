В розмові з 24 Каналом командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив співвідношення кількості наших FPV-дронів проти ворожих. Наразі важливо підтримувати Сили оборони, аби забезпечити відповідними БпЛА для боротьби.

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За словами Федоренка, у листопаді 2023 року співвідношення наших FPV-дронів проти ворожих складало один до п'яти відповідно. Утім, зараз ця ситуація змінилися і сягає показника один до двох.

"Це свідчить про те, що за рахунок як державного виробництва, так і за рахунок потужної підтримки української нації Сили оборони, зокрема для Бахмутського відтинку, стали отримувати більше техніки, більше FPV-дронів і нам вдається подекути вийти з противником в паритет", – пояснив він.

Однак держава, у зв'язку з інтенсивністю бойових дій, не може повною мірою самотужки закрити потреби. Масштабується виробництво, відбувається модернізація, але важлива підтримка кожного українця у війні.

"Кожна гривня, яку ви задонатили, – це засіб, зокрема, FPV-дрон, який дає можливості здійснити дві ключові речі. Перше – зберегти життя нашому військовому, піхотинцям, які тримають найважчу нішу в Силах оборони. Це найскладніша професія, за моїм переконанням. Друге – це наші можливості бити і знищувати ворога достатньо ефективно, якісно. Тому продовжуйте підтримавати Сили оброни і я певен, що нас чекає успіх", – наголосив Федоренко.

Зазначимо, FPV-дрони здатні знищувати велику кількість цілей, залежно від їх характеристик. Крім цього можна атакувати логістичні сполучення тилових ділянок ворога, виконувати розвідувальні роботи на передньому краї.

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